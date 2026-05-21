Karaman\'da Yaya Kazası: 81 Yaşındaki Adam Yaralandı

Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
C.K. (46) idaresindeki 10 AEM 397 plakalı otomobil, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan A.O.G'ye (81) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
