Karaman'da yiyecek arayan tilkiyi bisküviyle besleyen kişi o anları kaydetti

Karaman'da yiyecek arayan tilkiyi bisküviyle besleyen kişi o anları kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Dereköy yakınlarında dolaşan kişi, arazide yiyecek arayan tilkiyi fark etti. Aç olabileceğini düşünerek yanında bulunan bisküviyle hayvanı besleyen kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti; tilki bölgede bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.
Karaman'da arazide yiyecek arayan tilkiyi bisküviyle besleyen kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Merkeze bağlı Dereköy yakınlarında dolaşan bir vatandaş, yiyecek arayan tilkiyi fark etti.
Tilkinin aç olabileceğini düşünen kişi, yanında bulunan bisküviyle hayvanı besledi.
Bölgede bir süre gezindikten sonra gözden kaybolan tilki, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: AA
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