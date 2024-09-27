Karaman\'daki Obruk Büyüyor, Çiftçileri Tedirgin Ediyor

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Karaman'da 2 yıl önce oluşan obruğun çevresi ve derinliği iki katına çıktı

Elma bahçesinde oluşan obruk nedeniyle elma ağaçları ise bakımsızlıktan kurudu

KARAMAN - Karaman'ın Akçaşehir beldesinde bir elma bahçesinde 2022'de oluşan ve her geçen gün büyüyen obruk çiftçiler ile yöre halkını tedirgin ediyor. Obruk nedeniyle bakımsız kalan bahçedeki yüzlerce elma ağacı da kurudu.

Akçaşehir Belde Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, belde merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan elma bahçesinde oluşan obruğun her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Beldelerinin Konya'nın Karapınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirten Yeşildaş, Karapınar'daki obruk oluşumunun artık Karaman sınırlarına da sıçradığını aktardı. Bölgede obruk oluşumlarının arttığını belirten Yeşildaş, yöre halkının tedirgin olduğunu belirterek, "Obruğun oluştuğu 2022'den bu yana bölgemizde obruk sayıları çoğaldı. Obruk oluşumu bizleri de korkutuyor. Tarlalara mahsul almaya gelen biçerdöver ve kamyon şoförleri bile ne zaman çökecek korkusu yaşıyor. Bölgede çiftçiler de yaşayanlar da tedirgin. Buraya 5 kilometre mesafedeki Ambar köyü yakınlarında da büyük obruklar oluşmaya başladı" dedi.

Yörede yaşanan korku nedeniyle asılsız haberlerin çıkamaya başladığını vurgulayan Yeşildaş, "Dün akşam beni arayıp obruğa traktör düşmüş dediler. Ne olur ne olmaz diye görevli arkadaşları aradım. Gece gelip baktıklarında kimsenin düşmediğini görüp sevindirici haberi aldık" şeklinde konuştu.

Obruk çevresinde incelemelerde bulunan Yeşildaş, yetkililerden önlem alınmasını istedi. 2 yıl önce çevresi 100, derinliği ise 20 metre olan obruğun aradan geçen sürede çevresi 200, derinliği de 50 metreye ulaştı. Oluşan obruk nedeniyle terk edilen bahçedeki elma ağaçlarının kuruması ise dikkatlerden kaçmadı.