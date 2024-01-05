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Karaman'ın Sarıveliler ilçesine hayırsever iş insanı tarafından sağlık kompleksi yapılacak - Son Dakika
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesine hayırsever iş insanı tarafından sağlık kompleksi yapılacak

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hayırsever iş insanı Salih Yıldırım tarafından yaptırılacak olan aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Hizmet İstasyonu'nun bulunacağı sağlık kompleksi için protokol imzalandı. Yapılacak olan tesisin maliyeti yaklaşık 33 milyon lira olacak ve ilçeye büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Karaman\'ın Sarıveliler ilçesine hayırsever iş insanı tarafından sağlık kompleksi yapılacak
05.01.2024 - 10:20,
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Hizmet İstasyonu'nun bulunacağı sağlık kompleksi için protokol hazırlandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve hayırsever iş insanı Salih Yıldırım arasında sağlık kompleksi inşası için protokol imzalandı.

Yaklaşık 33 milyon lira maliyetle yapılacak tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarıibrahim, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Törene, Sarıveliler Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet İlgün, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karaman'ın Sarıveliler ilçesine hayırsever iş insanı tarafından sağlık kompleksi yapılacak - Son Dakika
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