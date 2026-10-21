Karaman Valisi Çiçek, 2026\'da 171 projeden 47\'sinin tamamlandığını bildirdi

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Çiçek, Valiliğin Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2026'da mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 171 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 47'sinin tamamlandığını dile getirdi.

Diğer projelerin devam ettiğini aktaran Çiçek, projelerin toplam tutarının 51 milyar 992 milyon 749 bin lira söyledi.

Çiçek'in konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.