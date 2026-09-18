Karaman Valisi Çiçek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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Karaman Valisi Çiçek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından, onurundan ve mukaddesatından asla taviz vermediğini söyledi.

Çiçek, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiğini anımsattı.

Göklerde özgürce dalgalanan ay yıldızlı bayrak ile semalarda yankılanan ezanın, vatanın her karışında kanı bulunan kahramanlar sayesinde olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu topraklardaki bin yıllık varlığımız, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a uzanan sarsılmaz iradenin ve şehitlerimizle gazilerimizin eşsiz kahramanlıklarının eseridir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarına layık olarak devletimizin ve milletimizin bu topraklardaki varlığını ilelebet sürdürmek, aydınlık geleceğimizi el birliğiyle inşa etmektir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, cennet vatanımız uğruna canını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan fedakarlık timsali gazilerimize ve değerli ailelerine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karaman Valisi Çiçek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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