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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu'nu ziyaret etti

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Sarıibrahim, öğrencilere teknoloji bağımlılığından uzak durmaları konusunda tavsiyelerde bulundu ve kitap okumanın önemini vurguladı. Ziyaretin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Sarıibrahim, emekleri için teşekkür etti.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu\'nu ziyaret etti
09.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:23
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İlyas Küçüker İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları gezen Sarıibrahim, öğrencilerle sohbet etti, hayata ve geleceğe dair tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden teknoloji bağımlılığına neden olan faktörlerden uzak durmaları konusunda söz alan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenlerimizden beklediğimiz çocukların iyi alışkanlıklar edinmeleri. İnsanı bilgiye ulaştıracak kitap okumayı severek yapmanız lazım. Çok okuyarak telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon alışkanlıklarını sınırlandırmamız, yaşamı kolaylaştıran ancak aynı zamanda zorlaştıran teknolojiyi doğru ve yerinde kullanmamız lazım."

Sarıibrahim, ziyaretin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek, öğrencilerin yetiştirilmesindeki emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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