Karamanlı\'da Cumhuriyet Bayramı Töreni

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamanlı Stadyumu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Gökhan Arslan, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in millet iradesinin üstünlüğüne dayanan yönetim şekli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in özgür düşüncenin, milletin hür iradesi olduğuna değinen Arslan, "Bize düşen bu emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyet'in değerlerini koruyarak onu yüceltmektir." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ederek, Türk milletinin asla yenilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları gösterisi sunduğu tören, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.