Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye Yanıt - Son Dakika
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Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye Yanıt

Karamollaoğlu, Bahçeli'nin PKK çağrısına karşı endişelerini dile getirerek her türlü adımı destekleyeceklerini belirtti.

22.10.2024 19:56
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı için yaptığı çağrıya, "Ülkemiz terör sorunu nedeniyle on yıllardır çok şey kaybetti: Zamanımızı kaybettik, Kardeşliğimizi kaybettik. Kardeşliğimizi perçinleyecek her türlü adımın, her türlü çağrının yanında oluruz Ancak endişelerimiz var; Daha dün seçim meydanlarında montaj kasetler yayınlayarak muhalefeti kandilden mesaj almakla suçlayan bir iktidarın samimiyeti konusunda endişelerimiz var" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütü PKK elebaşı için yaptığı çağrıya yönelik değerlendirmeler sürüyor. Saddet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile endişelerinin olduğunu belirterek her türlü adımın yanında olacaklarını belirtti. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ülkemiz terör sorunu nedeniyle on yıllardır çok şey kaybetti: Zamanımızı kaybettik, Kardeşliğimizi kaybettik. Evlatlarımızi kaybettik. Huzur ve güvenliğimizi kaybettik. Geleceğe ilişkin umutlarımızı kaybettik. Kardeşliğimizi perçinleyecek her türlü adımın, her türlü çağrının yanında oluruz Ancak endişelerimiz var; Daha dün seçim meydanlarında montaj kasetler yayınlayarak muhalefeti kandilden mesaj almakla suçlayan bir iktidarın samimiyeti konusunda endişelerimiz var. Daha dün 6'lı masanın 7'nci ayağı diyerek tüm muhalefeti suçlayan bir iktidarın samimiyeti konusunda endişelerimiz var.

Saadet Partisi olarak; Türkiye'nin istikbal ve İstiklali için her türlü çözümün, çabanın yanında oluruz Ancak kendi siyasi ikbal ve iktidarlarını sürdürebilmek için her yolu meşru gören bir iktidarın çözüm süreci gibi önemli bir konuda bugüne kadar ortaya koyduğu çelişkili politikalar, yaptığı zikzaklar nedeniyle endişemiz var. Bir yandan yeni anayasa derken öbür yandan anayasa mahkemesini kapatmaktan dem vuran bir iktidarın samimiyeti konusunda endişeniz var Türkiye'nin bütünlüğüne birlik ve beraberliğine katkı yapacak adımlar elbette önemlidir.

Ancak bölgemizdeki gelişmeler de dikkate alındığında bu adımların Türkiye'nin bütünlüğünden ziyade Büyük Ortadoğu Projesine hizmet etme endişemiz var Önce bu endişelerimiz açık ve şeffaf bir şekilde giderilmeli, daha önceki çözüm sürecinde olduğu gibi karanlık odalarda, kapalı kapılar ardında gizli ajandaların olmadığı konusunda kamuoyu ikna edilmelidir. Kanaatimizce yeni bir çözüm süreci ancak yeni bir iktidarla mümkün olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye Yanıt - Son Dakika

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