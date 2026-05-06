Karamürsel Boşnaklar Derneği Açıldı

06.05.2026 03:28
Kocaeli'de Karamürsel Boşnaklar Derneği açılışı yapıldı, kültürel değerlerin korunması vurgulandı.

Kocaeli'de, Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

4 Temmuz Mahallesi Yeni Cami Sokak'taki dernek binasında gerçekleşen açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam İnan, konuşmasında, kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması açısından derneğin önemli bir işlev üstleneceğini belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dernek Başkanı Ali Tetik ise derneğin temel amacının Boşnak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu anlatarak, birlik ve beraberlik içinde topluma katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi yapılan dua eşliğinde protokol üyelerince kesildi.

Programda katılımcılara Boşnak böreği ve tatlı ikram edildi.

İlkokul öğrencileri Türkiye Matematik Olimpiyatı'nda finale yükseldi

Türkiye genelinde düzenlenen Matematik Olimpiyatı'nda, Karamürsel ilçesindeki Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'ndan 6 öğrenci finale kaldı.

1232 okuldan 12 bin 400 öğrencinin katıldığı organizasyonda, birinci aşamayı geçen 185 öğrenci arasına giren Karamürselli 6 öğrenci finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Final aşamasında başarılı olmaları halinde Türkiye'yi Dünya Matematik Olimpiyatları'nda temsil etme hakkı kazanacak 4. sınıf öğrencileri için okulda tören düzenlendi, başarı belgesi ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
