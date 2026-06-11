Karamürsel'de Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Karamürsel'de Çevre Haftası Etkinliği

Karamürsel\'de Çevre Haftası Etkinliği
11.06.2026 11:07
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Karamürsel'de Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi, veliler çocuklarıyla sınava girdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uçan Balon Anaokulu'nda gerçekleştirilen faaliyet, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Murat Çiftçi, yaptığı konuşmada, doğanın geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillerden alınan emanet olduğunu kaydetti.

Doğa olmadan sağlıklı toplumlar yetiştirilemeyeceğini aktaran Çiftçi, "Karamürsel doğasıyla, yeşiliyle ve temiz havasıyla nefes alan bir ilçe. Bu güzelliği korumak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir Karamürsel bırakmak hepimizin ortak vatandaşlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Veliler öğrencilerle sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında Amiral Karamürsel İlkokulu'nda veliler çocuklarıyla sınava girdi.

Ailelerin öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine etkin katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, sene başından bu yana yürütülen kitap okuma çalışmasına ilişkin sınav yapıldı.

Okul Müdürü Muammer Aksoy, düzenlenen faaliyetle, velilerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları ve kaliteli zaman geçirmelerinin hedeflendiğini bildirdi.

Gönüllülük esasına dayalı sınava 115 öğrenci ve velinin katıldığını dile getiren Aksoy, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karamürsel'de Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika

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