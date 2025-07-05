Karamürsel\'de İki Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

ZANLI TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak meselesi nedeniyle Mehmet Canımoğlu (60) ile oğlu Aykut Canımoğlu'nu (30) tabancayla ateş ederek öldüren İzzet K., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İzzet K., savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.