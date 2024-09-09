Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Kaymakam İnan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de İlköğretim Haftası Töreni - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?