Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ahmet Çimen (78) idaresindeki traktör, Çamçukur Mahallesi'nde bağ yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ahmet Çimen kurtarılamadı.
Karamürsel'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
