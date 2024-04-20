Karamürsel Kaymakamı, Mahalle Muhtarıyla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karamürsel Kaymakamı, Mahalle Muhtarıyla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Karamürsel Kaymakamı, Mahalle Muhtarıyla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarıyla ilk toplantısını düzenledi. Toplantıda Canbaba, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, başarılar diledi. Ayrıca Canbaba, uyuşturucuyla mücadele ve yangınlara erken müdahale konularında önemli bilgiler paylaştı. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve muhtarlar da katıldı.

20.04.2024 11:28
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Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda Canbaba, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek, başarılar diledi.

Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılması gerekenleri anlattı.

Yangınlara erken müdahalenin önemine değinen Canbaba, "Yangın, en fazla insan hatalarından çıkıyor. Erken müdahale yangında çok önemli. Geçen 5 yılda çok büyük yangın yaşamadık. Hepimize görev düşüyor. Kırsal mahallere gelen ve gidenlerin takip edilmesi konusunda daha tedbirli olarak, bu konuda kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışalım." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karamürsel Kaymakamı, Mahalle Muhtarıyla İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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