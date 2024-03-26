Karamürsel Kaymakamı, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı

Güncel

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yetim ve öksüz çocuklarla iftar yaptı.

Ereğli Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen programda Kaymakam Canbaba, çocuklarla sohbet ederek, ailelerin taleplerini dinledi.

Kaymakam Canbaba, yaptığı konuşmada, öksüz ve yetim çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Devletimiz öksüz ve yetim çocuklara her zaman sahip çıkmıştır ve onların yalnızlık hissine kapılmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu vesileyle tüm ailelerimizin ramazan ayının, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Asım Yağcı da katıldı.