Karapınar'da 150 lira alan 2 oda personelinin hapis cezası 8 ay 10'ar güne çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karapınar'da 150 lira alan 2 oda personelinin hapis cezası 8 ay 10'ar güne çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Karapınar'da APP plaka değişimi için odaya giden kişiden 150 lira alan 2 oda personelinin cezası artırıldı. Karapınar 2. Asliye Ceza Mahkemesi, görevi kötüye kullanma suçundan sanıklara 8 ay 10'ar gün hapis ve 4 ay 5'er gün hak mahrumiyeti verdi.

Konya'da otomobilindeki APP (standart dışı) plakanın değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odasına giden kişiden 150 lira ücret alan 2 oda personeline verilen 5'er ay hapis cezası ve 2'şer ay 15'er gün hak mahrumiyeti, 8 ay 10'ar gün hapis cezası ve 4 ay 5'er gün hak mahrumiyetine çıkarıldı.

Karapınar 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan oda personelleri Şenay İnci K. ile Cihat K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki Furkan Baktemur, olay günü kendisinden "hizmet bedeli" adı altında 150 lira yasal olmayan ücret tahsil edildiğini ileri sürerek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz da "Sanıklar 'görevi kötüye kullanma' suçunu başka mağdurlara karşı da işlemiştir. Görevini kötüye kullanarak haksız menfaat elde eden sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezalarının ertelenmemesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Müşteki Süleyman Kaçar, sanıkların kendisinden de "hizmet bedeli" adı altında para istediğini belirterek, şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle her ikisine de 8 ay 10'ar gün hapis cezası ve 4 ay 5'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Müşteki avukatı Hasan Ay, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, basit yargılama usulüyle verilen ilk hükme cezanın yetersiz olduğu kanaatiyle itiraz ettiklerini anımsatarak, "Karşı tarafın da itirazı üzerine dosya yeniden ele alınarak duruşmalı yargılamaya geçildi ve yeni bir hüküm kuruldu. Burada mesele, vatandaşın zorunlu bir kamu hizmetinden yararlanabilmesi için mevzuatta bulunmayan bir bedeli ödemeye mecbur bırakılmasıdır. Hiçbir kamu görevlisi, hiçbir meslek kuruluşu ve hiçbir kurum kanunların üzerinde değildir. Vatandaşın hakkını araması bir suç değil, hukuk devletinin gereğidir." dedi.

Konya'da otomobilindeki APP (standart dışı) plakanın değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odasına giden Furkan Baktemur, burada kendisinden 150 lira alınması üzerine mahkemeye başvurmuş, 7 Eylül'de görülen duruşmada oda personeli sanıklar Şenay İnci K. ile Cihat K'ya basit yargılama usulü ile 5'er ay hapis cezası ve 2 ay 15'er gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Kaynak: AA
Asliye Ceza MahkemesiKarapınar3. SayfaGüncelKonyaCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:51:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Karapınar'da 150 lira alan 2 oda personelinin hapis cezası 8 ay 10'ar güne çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei