Karapınar\'da Halı Saha Turnuvası Düzenlendi

Karapınar ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında halı saha turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karapınar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen turnuvayı, Yunus Emre İlkokulu kazandı.

Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Bu tür organizasyonlar hem öğrencilerimizin sporla iç içe olmasını sağlıyor hem de okullar arası dayanışmayı artırıyor. Turnuvaya katılan okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.