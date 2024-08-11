Karapınar'da Perseid Meteor Yağmurları Gözlemlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karapınar'da Perseid Meteor Yağmurları Gözlemlenmeye Devam Ediyor

Karapınar\'da Perseid Meteor Yağmurları Gözlemlenmeye Devam Ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenmeye devam ediyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmuruna yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı ilgi gösteriyor.

11.08.2024 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenmeye devam ediyor.

Özellikle 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun belirgin ve yoğun olacağının belirtilmesi üzerine, Meke Krater Gölü'ne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, bu doğa olayını büyük bir ilgiyle takip etti.

Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da özel geceye katılanlar arasındaydı.

Başkan Önal, "Bu muhteşem doğa olayını Meke Krater Gölü'nde izlemek, Karapınar halkı ve misafirlerimiz için büyük bir mutluluk. Herkesi bu eşsiz manzaraya tanıklık etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karapınar, konya, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da Perseid Meteor Yağmurları Gözlemlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
09:09 Yeniden Refah’lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı Yeniden Refah'lı başkanın yaptığı paylaşım başını yaktı
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
07:41 Kurum’un konuşması protestolarla kesildi Kandıra köylüleri “Çöp tesisi istemiyoruz“ sloganları attı Kurum'un konuşması protestolarla kesildi! Kandıra köylüleri "Çöp tesisi istemiyoruz" sloganları attı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 10:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karapınar'da Perseid Meteor Yağmurları Gözlemlenmeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement