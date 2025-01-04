Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Zorlu idaresindeki 03 FY 420 plakalı tır, Yelekli mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Zorlu'nun cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karapınar'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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