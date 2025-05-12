Karaşarlılar Derneği\'nden Ali Arif Özzeybek\'e Ziyaret

Beypazarı Karaşarlılar Derneği, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Ali Arif Özzeybek'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beypazarı'nın eski beldelerinden Karaşar Mahallesi'nin merkezi Ankara'daki derneğinin yönetim kurulu, Özzeybek'e makamında ziyarette bulundu.

Karaşarlı olan Özzeybek, hemşehrilerinin yeni görevi dolayısıyla kendisine yaptığı "hayırlı olsun" ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özzeybek, Karaşarlılar Derneğinin başkentin bir başka değişle Türkiye'nin kesintisiz yürütülen derneklerinden olduğunu ve halkla her zaman iç içe çalışmalar yaptığını söyledi.

Karaşarlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Efe ise dernek yönetimi olarak, değerli hemşehrilerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.