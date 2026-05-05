Karasu\'da 21,5 kg Skunk Ele Geçirildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran çantada 21,5 kilogram skunk ele geçirildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Denizden kıyıya vuran bir çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede, çantada 33 adet vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skunk bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
