Karasu'da 5 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kabakoz Mahallesi Cemalettin Dere Caddesi 828 Sokak'ta seyreden S.Ö. (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halindeki kamyonetin arkasından yola koşarak çıkan yabancı uyruklu Ö.A.B'ye (5) çarptı. Çocuk, hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün ifadesine başvuruldu.
Ayrıca kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki hafif ticari aracın, yola koşarak çıkan Ö.A.B'ye çarpması ve bir süre yerde sürüklemesi yer alıyor.
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