Karasu\'da 63 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 63 obje ele geçirildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 54'ü sikke olmak üzere tarihi eser niteliğinde 63 obje ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.