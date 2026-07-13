Karasu\'da Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Kız Kurtarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, cankurtaran ekibinin kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 13 mevkisinde meydana geldi. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu, dalga ve akıntının etkisiyle açığa sürüklendi. Çocuğun zor anlar yaşadığını gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri müdahale etti. Jet ski ile çocuğun bulunduğu bölgeye ulaşan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Kıyıya getirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, sahilde bekleyen ailesine teslim edildi.

Kurtarma anları, cankurtaran ekibinin kamerasına yansıdı.