Karasu Sahil Güvenlik Karakol Destek Tim Komutanlığı ekipleri, dün Karasu açıklarında bir gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 300 kalkan balığı ele geçirildi. Piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu öğrenilen balıklara el konulurken, gemideki 6 kişiye toplam 838 bin 954 TL para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Karasu'da Kaçak 300 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika
