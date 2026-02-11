Karasu'da Silahlı Saldırı: Zafer Şeyban Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Karasu'da Silahlı Saldırı: Zafer Şeyban Hayatını Kaybetti

11.02.2026 17:49
Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki araçta vurulan Zafer Şeyban hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde park halindeki otomobilinde tabancayla vurulan Zafer Şeyban (47) hayatını kaybetti. Polis olayın ardından kaçan şüpheli S.Ö'yü (34) yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Karasu'ya bağlı Yeni Mahalle 7'nci Cadde'de meydana geldi. Park halinde bulunan 54 YU 777 plakalı otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zafer Şeyban'ın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesi sonrası şüphelinin S.Ö. olduğu tespit edildi. Otomobille kaçtığı belirlenen S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, öldürülen Zafer Şeyban'ın 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' başta olmak üzere 5, şüpheli S.Ö.'nün ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW’den Yangın Riski nedeniyle Geri Çağırma
BMW'den Yangın Riski nedeniyle Geri Çağırma
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
