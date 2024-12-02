Tekne faciası: Baba boğuldu, oğul yüzerek kurtuldu - Son Dakika
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Tekne faciası: Baba boğuldu, oğul yüzerek kurtuldu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir tekne, dalgaların etkisiyle alabora oldu. Baba Erol Çiftçi boğulurken, oğlu Okan Çiftçi yüzerek kurtulmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.12.2024 23:48  Güncelleme: 00:23
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü. Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 15 dakika dalgalarla boğuşan Erol Çiftçi, daha sonra kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Ekipler, Erol Çiftçi'yi sudan çıkardı. Çiftçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekne faciası: Baba boğuldu, oğul yüzerek kurtuldu
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sakarya, Karasu, Güncel, Yaşam, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekne faciası: Baba boğuldu, oğul yüzerek kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 6 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    Allah insana akıl fikiri niye vermiş acaba?! bu havada göz göre insan kendini tehlikeye atar mı kardeşim. Allah'u Teala Kur'an-ı Kerim'de bile kendinizi tehlikeye atmayın diyor!! 1 1 Yanıtla
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