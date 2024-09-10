Baba, yangında mahsur kalan kızını kurtardı - Son Dakika
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Baba, yangında mahsur kalan kızını kurtardı

Baba, yangında mahsur kalan kızını kurtardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan Fetiye B., babası Selim B. tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Fetiye B.'nin el ve ayaklarında yanıklar oluştu.

10.09.2024 13:39
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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Selim B., yanan evde mahsur kalan kızı Fetiye B.'yi alevlerin arasından çıkardı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan Fetiye B. hastaneye kaldırıldı.

Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde Selim B.'ye ait sitede zemin kattaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Selim B., güvenlik kulübesinde otururken evinden çıkan dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. Evde olan kızı Fetiye B.'nin dışarıya çıkamadığını fark eden Selim B., içeri girip alevlerin arasında kalan kızını kurtardı. Fetiye B.'nin el ve ayaklarında yanıklar oluşurken, gelen sağlık ekibi olay yerinde müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen Fetiye B.'ye oksijen verildikten sonra Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.

Kaynak: DHA

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