Karasu\'da Yeni Sahil Projesinin Temeli Atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Karasu ilçesinde başlattığı Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi'nin temeli atıldı.

Yeni Mahalle'de proje alanında gerçekleştirilen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeyi kendine özgü değerleri ve güzelliklerini koruyarak daha ileriye taşımanın gayretinde olduklarını söyledi.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan sahil düzenlemelerine kadar her alanda önemli projeleri hep birlikte hayata geçirdiklerini belirten Alemdar, "Şehrimizin her noktasına eşit hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün Karasu'da Sakarya Nehri ile Karadeniz'in buluştuğu noktada yeni sahil alanı inşasının temelini atıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve balık tutma alanları, peyzajı ve modern aydınlatmalarıyla Karasu'ya yeni sahil alanı kazandırıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ise Sakarya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını, bu gayretle şehre daha güzel hizmetler kazandıracaklarını ifade etti.

Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, projenin hayırlı olması temenni etti.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle uyum içinde, planlı ve güçlü şekilde Karasu'yu daha ileri taşıdıklarını kaydetti.

Projede 6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme bölümü, bisiklet yolu, oturma grupları, balık tutma kısmı, aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi bulunuyor.

Törene, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.