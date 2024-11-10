Karasu Nehri'nde dev turna balığı yakalandı - Son Dakika
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Karasu Nehri'nde dev turna balığı yakalandı

Erzincan'da balıkçılar 1.5 metre uzunluğunda, 55 kg ağırlığında turna balığı yakaladı.

10.11.2024 15:46
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Erzincan'ın Karasu Nehri'nde avlanan balıkçılar 1 metre 50 santim uzunluğunda, 55 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Kentte balıkçılık yapan 55 yaşındaki Hikmet İlter, Karasu Nehri'nde avlandığı sırada, ağına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

İlter, ağa takılan büyük turna balığını sudan tek başına çıkaramayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarılan balığın kilosunu ve boyunu ölçen İlter, 1 metre 50 santim uzunluğunda, 55 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Tezgahta bulunan balığı görenler, fotoğraf çekildi.

İlter, AA muhabirine, ağa takılan balığın oldukça büyük olduğunu gördüğünde heyecanlandığını söyledi.

Balığın insanların ilgisini çektiğini bildiren İlter, "20 senedir balıkçılık yapıyorum. Erzincan'da Karasu Nehri'nde balık tutmaya gittik. 55 kilogram ağırlığında balık denk geldi, yakaladık. Bu balığı getirdik, satıyoruz. Balık insanların ilgisini çekiyor, balıkla fotoğraf çekiliyorlar." diye konuştu.

Balığı sudan çıkarmaya yardım eden balıkçı Vedat Atasever ise büyük balıkların gücünün araba kuvvetinde olduğunu ve bunları kendi elleriyle ördükleri ağlarla yakaladıklarını anlattı.

Atasever, şöyle konuştu:

"Karasu, küçük bir nehir olarak biliniyor ama burada müthiş balıklar var. Bu turna balığını yakalamak kolay bir şey değil. Biz kendi ördüğümüz, yaptığımız el örmesi ağları gece karanlıkta suya bırakıyoruz. Kış mevsiminin ayazında, fırtınasında gece saatlerinde suya giriyoruz, ağlarımızı kuruyoruz. Balıklar ağlara takılıyor, biz balıklarımızı alıyoruz. Bu balıkların gücü bir arabanın kuvvetinde demek. Bunları yakalayıp buraya getirmek marifet ister."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karasu Nehri'nde dev turna balığı yakalandı - Son Dakika

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