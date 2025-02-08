Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde vatandaşların araçlara bağladıkları ahşap palet ve oto lastiği kaymaları cep telefonuyla görüntülendi.
Kentte kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.
Karasu ilçesindeki Kurudere Mahallesi'nde bir vatandaşın traktörün arkasına bağladığı ahşap paletle kar üstünde "su kayağı" yapması cep telefonuyla görüntülendi.
Hendek ilçesinde ise 3 vatandaşın eğlenceli anları gülümsetti.
Üzerlerine oturdukları araç lastiği lastiklerini iple oto çekiciye bağlayan 3 kişinin kayması da cep telefonuyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Karasu ve Hendek'te Kar Eğlencesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?