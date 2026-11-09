Karataş Belediye Başkanı Karataş\'tan 10 Kasım mesajı

(ADANA) - Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil; Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası anlamak, Cumhuriyet değerlerimizi korumak ve çizdiği akıl ve bilim yolunda kararlılıkla ilerleme sözümüzü tazelemektir" dedi.

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karataş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil; Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası anlamak, Cumhuriyet değerlerimizi korumak ve çizdiği akıl ve bilim yolunda kararlılıkla ilerleme sözümüzü tazelemektir. O'nun 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, Karataş'ımızda ve ülkemizin her köşesinde daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle yad ediyorum."