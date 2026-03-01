Karataş Gölü Yağışlarla Yeniden Canlandı - Son Dakika
Karataş Gölü Yağışlarla Yeniden Canlandı

01.03.2026 11:16
Burdur'daki Karataş Gölü, son yağışlarla su tutmaya başladı, köylüler umutlandı.

Burdur'da kuruyan Karataş Gölü, son yağışlardan sonra yeniden su tutmaya başladı.

Burdur Karamanlı yolu üzerinde Karataş Tepesi ve Kağılcık Dağları önünde bulunan Karataş Gölü, Göller Yöresi'nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Tatlı su gölü olan ve uluslararası sulak alanlar listesinde yer alan göl, 1985'te yaban hayatı koruma alanı ilan edildi.

Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan göl, yeterli yağışın düşmemesi, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle kurudu.

Köylülerin daha önce balıkçılık yaparak geçimini sağladığı Karataş'ın son yağışlarla yeniden su tutmaya başlaması umutları artırdı.

"Türkiye'de ikinci kuş cenneti olmaya adaydı"

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, AA muhabirine, Karataş Gölü'nün bölgede büyük bir değer olduğunu söyledi.

Gölün kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle 4 yıl önce kuruduğunu belirten Selimoğlu, "Burası turizme açılacaktı. Türkiye'de ikinci kuş cenneti olmaya adaydı ve projeleri de hazırdı. Projeden bir yıl sonra göl kurudu. Türkiye'de nadir görülen kuş türlerine burada rastlanıyordu. Bu yıl güzel yağışlar oldu. Şu anda Çaylı Barajı'nın taşmasıyla derelerden Karataş Gölü'ne yoğun su geliyor." dedi.

Karamanlı ilçesi Kılavuzlar Köyü Muhtarı İsmail Çakır ise gölde su varken halkın gölde balıkçılık yaptığını kaydetti.

Gölün, 4 köy için geçim kaynağı olduğunu anlatan Çakır, "Bu yıl yağışlar sayesinde gölümüzde suyu gördük. Devamını sağlamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Gölün su tutmasıyla bütün vatandaşlar büyük bir sevinç içerisinde. Suyu muhafaza edebilirsek, ilerleyen süreçte yağışlarımız olursa zannedersem gölün yaşama şansı var." diye konuştu.

Mürseller Köyü'nde hayvancılık yapan Özcan Akın da gölde su varken burada balıkçılık yaptığını, göl kuruduktan sonra hayvancılığa yöneldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

