Karatay\'da Kaligrafi Sergisi Açıldı

Konya'da Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "HİÇ" kaligrafi sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlandığı ve Selçuklu kültürünün izlerini taşıyan eserlerin ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal zenginliklerini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eserlerin büyük emek ürünü olduğunu vurgulayan Kılca, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide yer alan eserlerin her biri, öğrencilerin yoğun emeği ve özverisiyle ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Betül Erikoğlu'nun yaptığı kaligrafi sergisi, 3 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.