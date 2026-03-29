Karatay'da Kaligrafi Sergisi Açıldı

Karatay\'da Kaligrafi Sergisi Açıldı
29.03.2026 15:28
Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğindeki 'HİÇ' kaligrafi sergisi sanatseverleri buluşturdu.

Konya'da Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "HİÇ" kaligrafi sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlandığı ve Selçuklu kültürünün izlerini taşıyan eserlerin ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin kültürel ve sanatsal zenginliklerini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eserlerin büyük emek ürünü olduğunu vurgulayan Kılca, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergide yer alan eserlerin her biri, öğrencilerin yoğun emeği ve özverisiyle ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Betül Erikoğlu'nun yaptığı kaligrafi sergisi, 3 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay'da Kaligrafi Sergisi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Karatay'da Kaligrafi Sergisi Açıldı - Son Dakika
