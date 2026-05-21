Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Çimenlik Mahallesi Hanım Giray Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.D. (20) ile B.Z. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. silahla B.Z'yi başından yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan B.Z. hastaneye kaldırıldı, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Karatay'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?