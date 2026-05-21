Karayalçın: Kurultaya gitmek şart
Karayalçın: Kurultaya gitmek şart

21.05.2026 21:38
Murat Karayalçın, CHP'nin butlan kararını haksız buldu ve kurultaya gidilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararının yanlış ve haksız olduğunu kaydederek, "Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir" ifadelerini kullandı.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar hem yanlıştır, hem haksızdır. Partimizin iradesi, yargı kararları ile değiştirilemez. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde partimizin iktidar yürüyüşü devam edecektir. Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

