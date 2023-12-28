Karayazılı öğrencilere Erzurum gezisi

Palandöken'de kızak kayıp, sinema filmi izlediler

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince Karayazı ilçesindeki 20 öğrenci için gezi programı düzenlendi.

Karayazı İlçesinde eğitim-öğretimine devam etmekte olan 20 öğrenci ve 3 öğretmen Karayazı'dan Erzurum'a getirildi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Kafe'de kahvaltı yapan öğrenciler daha sonra Erzurum Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ile Bilim Erzurum'a düzenlenen gezi programına katıldı. Palandöken Kayak Merkezinde kızak aktivitesi sonrası teleferik ile Küre Kafe Restoranda öğle yemeği yiyen öğrenciler Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki Sineteknoda "Aybüke! Öğretmen Oldum Ben" sinema filmini izledi. Öğrenciler daha sonra Karayazı İlçesine hareket etti. Gezi sonrasında öğrencilere broşür, tükenmez kalem, not defteri, kitap ayracı ve kupa bardak hediye edildi.