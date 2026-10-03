Karayolları, Aydın-Denizli Otoyolu'nda sağ ve orta şeridin kapandığını bildirdi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda üstyapı çalışması sebebiyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü olarak diğer şeritten devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-4 kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 21-34. kilometrelerinde Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Kemalpaşa ve Üç Kardeşler 1 tünellerinde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.

Çorum-Yozgat ayrımı-Sungurlu yolunun 45. kilometresinde fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde (Sanayi Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerinde Handere-2 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.