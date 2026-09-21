Karayolları Genel Müdürlüğü 50 işçiyi 2 bin 665 lira 13 kuruş yevmiyeyle alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayolları Genel Müdürlüğü 50 işçiyi 2 bin 665 lira 13 kuruş yevmiyeyle alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Karayolları Genel Müdürlüğü, sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alacak. Adaylar 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr ve Alo 170'ten başvurabilecek; işe alınanlar 2 bin 665 lira 13 kuruş yevmiyeyle başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazate'de yayımlandı.

Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü iş yerlerine süresi belirli olmayan, sürekli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 50 işçi alımı için gerekli şartları taşıyan adaylar 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 Hattı üzerinden de başvuru yapılabilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday kurayla belirlenecek.

Kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

Ataması yapılan işçiler 5 yıl boyunca başka illerdeki iş yerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacak. İşe alınanlar 2 bin 665 lira 13 kuruş çıplak yevmiyeyle işe başlatılacak.

İşe alınacak işçiler 2 aylık denemeye tabi tutulacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecek.

İşe başlamaya hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edecek.

İşveren, ihtiyaç duyması halinde işçileri, bölge müdürlüğünün sınırları içindeki herhangi bir iş yerinde çalıştırabilecek.

Kaynak: AA
Karayolları Genel MüdürlüğüEkonomiGüncelİŞKURSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ödemiş’te ekmek fırınının çatı katı alev aldı Baca temizliği yangınla bitti Ödemiş'te ekmek fırınının çatı katı alev aldı! Baca temizliği yangınla bitti
İstanbul’daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak İstanbul'daki şiddet dosyasında iddianame kabul edildi: Uğur Atılkan 11 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak
Giresun Espiye’de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“ Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
Menekşe Deresi’ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı Menekşe Deresi'ndeki esrarengiz ölümde otopsi sonucu açıklandı
09:33
Salah’ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu Ziyaretçiler akın ediyor
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
09:23
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
9 şirketle bağlantılı yöneticilerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
09:16
Bilet almadan stadyuma daldılar Kaçak giriş anları kamerada
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada
09:06
Fark açıldıkça yıkıldı 8-0’lık maçta milyonları kahreden anlar
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar
09:01
Katılımevim’e piyasa dolandırıcılığı operasyonu 15 şüpheli gözaltında
Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında
08:30
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 09:48:59. #7.12#
SON DAKİKA: Karayolları Genel Müdürlüğü 50 işçiyi 2 bin 665 lira 13 kuruş yevmiyeyle alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement