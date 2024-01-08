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Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rifat Silov, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rifat Silov, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rifat Silov, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Silov, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaptı.

Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rifat Silov, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
08.01.2024 - 17:59,
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Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rifat Silov, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Silov, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Silov, " Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam kategorisinde İsa Terli'den "Boğazın şahitliği" başlık fotoğrafı seçen Silov, haber kategorisinde Özkan Bilgin'den "Ekside operasyon", "Spor" kategorisinde ise Filip Stevanovic'ten "Koparırken" fotoğrafını tercih etti.

Silov, Anadolu Ajansının karelerinin her birinin çok özel ve kıymetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karayolları Samsun Bölge Müdürü Rifat Silov, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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