Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Çift İçin Cenaze Töreni

18.08.2025 15:08
Kayseri'de çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölen çift için cenaze töreni düzenlendi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden çift için cenaze töreni düzenlendi.

Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda kalan Mustafa (47) ve eşi Fatma Güldeste Karakoç'tan (46) haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine çadıra giden ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işleminin ardından çiftin cenazeleri yakınları tarafından hastaneden alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Fatma Güldeste Karakoç'un cenazesi götürüldüğü Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa Karakoç'un cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Törene, çiftin ailesi ve yakınları ile Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

Kaynak: AA

