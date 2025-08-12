Karçınbaşı Şehitliği\'nde Kazı Çalışmaları Başladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmalarının başlatıldığı Karçınbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Karakaya, merkeze bağlı Karçınbaşı mevkisinde 1916 yılında 13. Alay 5. Tümene bağlı Osmanlı askerleri ile Rus kuvvetleri ve Ermeni çeteleri arasında yaşanan muharebelerde şehit düştüğü değerlendirilen askerlere ait mezarların ve askeri kalıntıların tespitine yönelik başlatılan arkeolojik çalışmaların yapıldığı alanı inceledi.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ve diğer görevlilerden bilgi alan Karakaya'ya, kazı bilimsel heyet üyeleri Dr. Haluk Sağlamtimur, Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek eşlik etti.