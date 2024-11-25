Kardan Çağ Kebabı ile Eğlenceli Mesaj

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Uzundere'de kardan cağ keyfi

İbrahim Turan'dan güldüren mesaj

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Şelale İlk Orta Okulu Müdür yardımcısı İbrahim Turan, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek hem güldürdü hem de Erzurum'un geleneksel lezzetini hatırlattı.

Turan, kardan yaptığı çağ kebabıyla dikkat çekti. Çağ kebabının Erzurum'a ait olduğunu vurgulamak isteyen Turan, karla şekillendirdiği "kar cağını" altına ateş yakarak servis etti. Çağ kebabını kar birikintisinden kesip yiyormuş gibi yapan Turan, bu dikkat çekici fikriyle izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Kardan ev de yaptı

İbrahim Turan, çağ kebabının ardından kardan bir ev inşa ederek ilçe sakinlerine eğlenceli bir mesaj verdi. Karın bir zorluktan öte, güzel fikirlerle keyifli hale dönüştürülebileceğini gösterdi.

Bu ilginç ve esprili anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İbrahim Turan'ın hem çağ kebabı hem de kardan evi, Erzurum'un kültürünü ve karla mücadelesini eğlenceli bir şekilde birleştirerek takdir topladı.