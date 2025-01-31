Kardelenler Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kardelenler Erken Çiçek Açtı

Kastamonu'da sıcak havalar nedeniyle kardelenler ocakta çiçek açtı, vatandaşlar şaşırdı.

31.01.2025 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

Şenpazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler, doğayı süsledi.

Mart ayında karın içinden çıkan kardelenlerin ocak ayında çiçek açması, vatandaşları şaşırttı.

Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, AA muhabirine, bölgelerinde kasım ayında kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Sonraki aylarda ise kar yağışı gerçekleşmediğini belirten Erdoğan, "Kardelenler eskiden baharda açardı. Şimdi kış olmadığı için erken açıyor. Şu anda boyunları bükük kaldı. Kışın girişinde 50 santimetre kar yağdı. Daha sonra yağmadı." dedi.

Kardelenlerin açmasıyla doğanın süslendiğini dile getiren Erdoğan, "Az kar yağıyor. Kar yağmazsa çıkmıyor. Eskiden kasımda yağardı, mart ayına kadar her yer kapalı olurdu. Kardelenler mart ayında karın içinden çıkardı. Bu yıl kardelenler erken çiçek açtı." diye konuştu.

Kar yağışının olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Su kıtlığı oluyor. Eskiden su kıtlığı çekmezdik. Alışık olduğumuz bir durum değil. Şu anda burada bir metre kar olması lazım ancak 20 derece sıcaklık var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, kastamonu, Şenpazar, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Dünya, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardelenler Erken Çiçek Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kardelenler Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.