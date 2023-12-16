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KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Ahmet Aycan vekaleten atandı - Son Dakika
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KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Ahmet Aycan vekaleten atandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Aycan vekaleten atandı. Necdet Utkanlar'ın görevinden ayrılacağı bildirildi.

KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Ahmet Aycan vekaleten atandı
16.12.2023 - 21:49,
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Aycan vekaleten atandı.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamasında, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ın 18 Aralık'ta görevinden ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Genel Müdürlük görevinin, asaleten atama yapılıncaya kadar İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan tarafından vekaleten yürütülmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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