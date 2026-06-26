KARDEMİR İkili Mesleki Eğitim Programı Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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KARDEMİR İkili Mesleki Eğitim Programı Mezunlarını Verdi

KARDEMİR İkili Mesleki Eğitim Programı Mezunlarını Verdi
26.06.2026 22:32
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KARDEMİR, ikili mesleki eğitim programı kapsamında 31 öğrenciyi mezun ederek nitelikli iş gücü yetiştiriyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) "İkili Mesleki Eğitim Programı" ikinci mezunlarını verdi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, KARDEMİR, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Mesleki Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle 2021'de hayata geçirilen "İkili Mesleki Eğitim Programı" kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 31 öğrenci için KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Bu yıl ikinci mezunlarını veren program kapsamında, Makine Bakım Onarım ve Endüstriyel Bakım Onarım alanlarında 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyet belgelerini almaya hak kazandı.

Lise çağındaki öğrencilerin sınav ve mülakat süreçleriyle dahil edildiği programda öğrenciler, haftanın 3 günü KARDEMİR'in üretim sahalarında uygulamalı mesleki eğitim alırken, 2 günü okullarında teorik eğitimlerine devam etti.

30 öğrenciyle başlayan İkili Mesleki Eğitim Programı 122 aktif öğrenciye ulaşarak eğitim-sanayi işbirliğinin sürdürülebilir ve başarılı örneklerinden biri haline geldi.

Program, gençlerin istihdama katılımını desteklerken sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Program kapsamında öğrenciler, meslek lisesi diploması, ustalık belgesi, İngilizce, bilgisayar ve kişisel gelişim eğitimleri gibi imkanlardan yararlanırken, başarı durumlarına göre yurt dışı staj hareketliliği programlarına katılım fırsatı da elde ediyor.

"Mesleki eğitim demir çelik sektörünün geleceği açısından önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, mesleki eğitimin demir-çelik sektörünün geleceği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayimizin sürdürülebilirliği, yalnızca güçlü tesisler ve yatırımlarla değil, bu tesisleri geleceğe taşıyacak nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. 'İkili Mesleki Eğitim Programı' ile gençlerimizi üretim kültürü, iş disiplini ve mesleki yetkinliklerle donatarak çalışma hayatına hazırlıyoruz. KARDEMİR olarak nitelikli iş gücünü desteklemeye ve gençlerimizin yanında yer almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da programın eğitim ile üretimi buluşturan örnek bir işbirliği modeli olduğunu vurgulayarak, "İkili Mesleki Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimiz teorik bilgilerini gerçek üretim ortamlarında uygulama fırsatı bulmakta, iş disiplinini, üretim kültürünü ve mesleki becerileri yerinde öğrenmektedir. Bu program, gençlerimizin sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bireyler olarak çalışma hayatına hazırlanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bugün ikinci mezunlarımızı vermenin mutluluğunu yaşarken, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, mezun olan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Törende, mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler arasında dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Mezunların sahneye davet edilmesinin ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle sona eren programa, KARDEMİR genel müdür yardımcıları, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, ilgili kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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