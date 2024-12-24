Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı

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TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta tartıştığı kardeşi, Beden Eğitimi Öğretmeni Erdami Gülcemal'i (52) sopayla dövüp ardından da tabancayla bacağından vuran Bülent Gülcemal (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bülent Gülcemal'in ifadesinde, "Uzun yıllardır ailevi sorunlarımız vardı. Yolda denk geldik tartıştık, kavga ettik. Ben de kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),