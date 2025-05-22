Çanakkale'de Gönüllü Gençler Buluştu

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi ile Almanya'nın Osnabrück kenti arasındaki kardeş kent ilişkileri kapsamında her yıl düzenlenen "Gönüllü Sosyal Yıl" (Freiwilliges Soziales Jahr) programı çerçevesinde Almanya'dan gelen gönüllü gençler, Çanakkele'de buluştu.

Çanakkale Belediyesi'nin kardeş kenti Osnabrück'ten gelen gönüllü gençler, bu yıl 17 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çanakkale'de buluşuyor. 16-27 yaş arası gençlerin sosyal hizmet alanlarında gönüllü olarak görev aldığı "Gönüllü Sosyal Yıl" programı, kültürel etkileşim ve mesleki gelişimi teşvik ediyor.

Gönüllü gençler, Çanakkale programı kapsamında Çocuk Kültür Evi, Atam Kreş ve Gündüz Bakımevi (Cevatpaşa Şubesi), Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Merkezi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi ile Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.

Gençler, Atam Kreş Cevatpaşa şubesinde, çocuklarla birlikte "Schultüte" (Almanya'da okula başlayacak çocuklara hediye edilen içerisinde şekerleme, okul malzemeleri gibi bulunan büyük renkli kutular) etkinliğini gerçekleştirdi.

Atam Kreş'in Barbaros şubesi ile devam edecek program, Troya Müzesi ve Assos Antik Kenti ziyareti ile son bulacak.