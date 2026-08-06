Kardeşine Tabancayla Ateş Etti
76 yaşındaki V.G., tartıştığı kardeşi K.G.'yi bacağından vurdu, olay güvenlik kamerasında.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 76 yaşındaki kişi, tartıştığı 75 yaşındaki kardeşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen V.G. (76) ile kardeşi K.G. (75) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda V.G, yanında bulunan tabancayla kardeşi K.G'ye ateş ederek bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli V.G, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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